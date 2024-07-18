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Klozet temizlemek işte bu kadar kolay! En etkili yöntem

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 09:05 Güncelleme: 18.07.2024 09:10
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Klozet temizlemek işte bu kadar kolay! En etkili yöntem

Tuvalet hijyeni, insan sağlığı için büyük önem taşıyor. Çünkü birçok mikrop ve hastalıklar tuvalet yoluyla bulaşıcı hale gelebiliyor. Klozet temizliğinin en basit ve etkili yöntemi ortaya çıktı. İşte tuvalet hijyenini sağlamak için kullanabileceğiniz en basit yöntem...

Birçok insan, klozet temizleme işlemini sık sık tekrarlıyor. Çünkü sararmış klozet, kötü bir görüntü oluşturmasının yanı sıra sağlık açısından da tehlikeli olabiliyor. Sürekli tekrarlanmak zorunda kalınan bu temizlik işlemi, zamanla uğraştırıcı bir hale gelebiliyor. Klozet hijyenini sağlamak için birçok yöntem bulunuyor fakat içlerinden bir tanesi oldukça basit ve etkili.

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KLOZET TEMİZLİĞİNİN EN BASİT YOLU

Klozet temizleme işleminde öncelikle eldiven takılır. Sonra oturma kısmı ve kapak da dahil olmak üzere tuvalete çok amaçlı temizleyici dökülür.

Devamında klozet temizleyicisi, klozetin kenarının alt kısmına dökülür. Ardından yukarıdan aşağıya doğru tüm yüzey kısımları kağıt havlu ile silinir. Ayrıca bu işlem yapılırken tuvaletin taban kısmının atlanmaması tavsiye ediliyor.

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Klozet temizleyicisi, klozetin iç bölgesinde bir süre bekletildikten sonra klozet fırçası ile temizlenebilir.

Ardından fırça, klozetin içinde bırakılır ve durulamak için sifon çekilir. Sonra kuruması için biraz bekletilir ve yerine kaldırılır.

Böylece klozet temizleme işlemi sonlanmış olur.

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