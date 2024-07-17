Kolajen üretimini 2 katına çıkaran o besinler! Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için...

Özellikle yazın daha fazla maruz kalınan güneşin zararlı ışınlarına karşı cilt sağlığını korumak için beslenme sistemine dikkat etmek gerekir. C vitamini güçlü bir antioksidandır ve kolajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırır. Portakal, çilek ve kivi gibi meyveler C vitamini açısından zengin olduğu için bolca tüketilmelidir.

meyve