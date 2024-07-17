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Kolajen üretimini 2 katına çıkaran o besinler! Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 16:25 Güncelleme: 17.07.2024 16:27
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Kolajen üretimini 2 katına çıkaran o besinler! Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için...

Cilt sağlığını korumak ve genç görünmek için cildimize iyi bakmamız gerekir. Cilt sağlığına faydalı kozmetik ürünleri bulunsa da cildi korumanın ve genç görünmenin içten başladığı belirtiliyor. Peki cildimizi dış etkenlerden korumak ve pürüzsüz bir görünüme sahip olmak için neler tüketmeliyiz? İşte tüm detaylar...

Özellikle yazın daha fazla maruz kalınan güneşin zararlı ışınlarına karşı cilt sağlığını korumak için beslenme sistemine dikkat etmek gerekir. C vitamini güçlü bir antioksidandır ve kolajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırır. Portakal, çilek ve kivi gibi meyveler C vitamini açısından zengin olduğu için bolca tüketilmelidir.

meyvemeyve

"HAVUÇTAKİ BETA KAROTEN CİLT HÜCRELERİNİ YENİLER"

Beta karotenin, cilt sağlığı için önemli bir antioksidandır. Havuç, tatlı patates ve ıspanak gibi beta karoten zengini gıdalar cildin güneş ışınlarına karşı direncini artırır. Beta karoten vücutta A vitaminine dönüştürülerek cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve cildin daha sağlıklı görünmesine katkıda bulunur.

havuçhavuç

"OMEGA-3 İLTİHAPLANMAYI AZALTIR"

Antiinflamatuar özelliğiyle iltihaplanmayı azaltan Omega-3 yağ asitlerinin ve cildin elastikiyetini artırır. Böylece cildin nem dengesini koruyup UV ışınlarına karşı cildi güçlendirir. Omega-3 açısından zengin besin kaynakları ise: Somon, sardalya, uskumru, ceviz, keten tohumu, chia tohumu.

sebzesebze

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER, CİLDİN PARLAK VE SAĞLIKLI GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR

Yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan ve vitaminler açısından zengindir. Ispanak, pazı ve brokoli gibi sebzeler, cilt sağlığını korur ve cildin güneş ışınlarına karşı direncini artırır.

ıspanakıspanak

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