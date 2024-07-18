Ev hanımlarının sırrı: Donmuş kıymayı 10 dakika içerisinde çözdürüyor...

Porsiyonlara Bölme: Kıymayı satın alırken veya hazırlarken uygun porsiyonlara bölebilir ve her bir porsiyonu ayrı ayrı dondurabilirsiniz. Bu şekilde ihtiyaç duyduğunuz zaman sadece o porsiyonu çözdürerek kullanabilirsiniz. Bu yöntem, hem zaman kazandırır hem de kıymanın tazeliğini korur.

Kıyma çözdürme