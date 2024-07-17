Yaz güneşi tehlikeli göz hastalıklarına kapı aralıyor

Yaz güneşi göz hastalıklarına kapı aralıyor

Kar körlüğüne dikkat

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Doğan, göz yüzeyinin UV ışınlarına aşırı maruziyetinin korneada ağrılı bir iltihaplanmaya neden olabileceği ve bu durumdan dolayı "kar körlüğü" yaşanabileceğini belirtti.

"Güneş ışınlarının katarakt oluşumuna direkt etkisi olabilir"

Parlak güneş ışığına sürekli maruz kalmanın gözlerin aşırı yorulmasına ve baş ağrısına neden olabileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "Güneş ışığına uzun süre maruz kalmanın en önemli sonuçlarından biri de katarakt oluşumudur" dedi.

Kataraktın göz merceğinin bulanıklaşması sonucu ortaya çıkan ve görme kaybına yol açabilen bir durum olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "UV (ultraviyole) ışınları, gözün merceğinde proteinlerin yapısını bozabilir ve bu bozulma zamanla merceğin bulanıklaşmasına yol açabilir" diye konuştu.

"Çiftçiler, balıkçılar ve dağcılar risk altında"

Özellikle UV-B ışınlarının göz merceğinde katarakt gelişimi riskini artıran bir faktör olduğunu ve gözler uzun yıllar boyunca güneşin zararlı UV ışınlarına maruz kaldığında bunun kümülatif etki göz merceğinin hasar görme riskini artıracağını ve bu nedenle yaşlı bireylerde katarakt görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Doğan, şu bilgileri paylaştı:

"Yüksek rakımlı bölgelerde veya Ekvator bölgesine yakın yerlerde yaşayan insanlar, daha yüksek UV ışınlarına maruz kaldıkları için katarakt riski altında olabilir. Ayrıca çiftçiler, balıkçılar ve dağcılar gibi açık hava aktiviteleri ile uğraşan kişiler de daha fazla risk altındadır."