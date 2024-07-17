Rahim ağzı kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Doç. Dr. Budak, "Özellikle 4 tane kadın kanserimiz var. Bunlar rahim kanseri, yumurtalık kanseri, rahim ağzı kanseri, vulva ve vajen kanserleri. Burada yumurtalık kanseri çok bir şikayet vermiyor. Ancak rutin yıllık kontrollerde biz buna tanı olabiliyoruz. Kadın kanserleri içinde ne yazık ki ölüm oranları en yüksek olan kanser bu kanser. Ancak burada özellikle rahim ağzı kanserine biraz değinmek istiyorum. Burada Sağlık Bakanlığı'nın rutin bir tarama programı var. 30 yaş üstü tüm kadınlar beş yılda bir HPV ile tarıyor. HPV testi pozitif olduğunda bazen hastalar bize tedirgin bir şekilde geliyor. Ancak şunu istiyoruz onlardan, lütfen tedirgin olmasınlar. HPV pozitif demek kanser demek değildir. Burada sadece rahim ağzını bizim incelememiz gerekiyor" dedi.

HPV pozitif olan hastaların neredeyse 4'te 1'inde rahim ağzında lezyonlarla karşılaşa bilindiğine dikkat çeken Budak, "Tabi bu lezyonlara biz kolposkopi esnasında tanı koyabiliyoruz. Ve tedavileri son derece basit 2 dakikalık bir rahim ağzı tıraşlama ameliyatı şeklinde oluyor. Taramalara 21 yaşında başlamak lazım. Smear testiyle bunu 3 yılda bir yapalım. 30 yaşından itibaren de HPV ile tarayalım. Unutmayalım ki rahim ağzı kanserini taramalarla tamamen engelleyebiliyoruz. Çünkü sebebi HPV virüsü. Neredeyse yüzde 99'undan sorumlu. Ve bu virüslere karşı aşılar var. Aşıları kullanabiliyoruz. Önemli olan cinsel olarak aktif olmadan önce bu aşıları yapmak. Bunlar da 25 yaşına kadar uygulanabilir. 45 yaşına kadar FTE onayı olan aşılar. Bu aşıları hekimleriyle beraber konuşup tartışıp aşıları planlayabilirler" ifadelerine yer verdi.