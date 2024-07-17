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Şifası mucizevi olan o bitki: Çörek otu! Yoğurt ile tüketirseniz...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 10:14 Güncelleme: 17.07.2024 10:18
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Şifası mucizevi olan o bitki: Çörek otu! Yoğurt ile tüketirseniz...

Çörek otu, Doğu Avrupa ve Batı Asya'ya özgü, şifalı bir bitki olup, tohumları baharat ve yağ olarak kullanılır. Çörek otu tohumları, hafif acı ve keskin bir tada sahip siyah renkte küçük damla şeklinde tohumlardır. Bu mucizevi bitkiyle ilgili bilinmeyen bir fayda daha ortaya çıktı. İşte çörek otunun sağlık açısından bilinmeyen faydaları...

Hem gıda hem de ilaç olarak uzun bir kullanım geçmişi bulunan, çeşitli hastalıkların tedavisi için İbn-i Sina tarafından da önerilen çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor.

çörek otuçörek otu

ÇÖREK OTU FAYDALARI

Çörek otunun kolesterolü düşürmeye yardımcı özelliği vardır

Bağışıklığı güçlendirir

Enfeksiyona neden olabilen bakterileri önler

İltihaplı cildi yatıştırmaya yardım eder

Karaciğer hasarlarına karşı koruyucudur

Mide ülserini önler

çörek otuçörek otu

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Bu şifalı gıdayı yoğurt ile tüketmeniz önerilir. Yoğurt, probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemini dengeler. Yoğurda birkaç çörek otu eklenirse kabızlık ortadan kalkar.

Günlük tüketimi 1 çay kaşığı şeklinde önerilen çörek otunun sıklıkla kullanılan yağının da 1 tatlı kaşığı olarak tüketilmesi önerilir.

çörek otuçörek otu

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