Tam bir sağlık deposu! Enginarın faydaları saymakla bitmiyor! Karaciğer, tansiyon, sindirim...

Enginarı en sağlıklı pişirme yöntemi, yapraklarını temizleyip bütün olarak haşlamak veya buharda pişirmektir. Buharda pişirme, besleyici özelliklerinin büyük bölümünün ve kokusunun korumasını sağlar. Haşlama yönteminde ise enginarlar çok daha hızlı bir sürede yenmeye hazır hale gelir.

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