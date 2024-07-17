Tam bir sağlık deposu! Enginarın faydaları saymakla bitmiyor! Karaciğer, tansiyon, sindirim...
Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan enginar, tam bir şifa deposu. Karaciğer sağlığını koruyan, sindirim sistemini destekleyen enginarın daha birçok faydası bulunuyor. İşte enginar ile ilgili tüm detaylar...
Yapılan araştırmalara göre enginar; fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, B1, B2, B6 ve C vitaminlerinden oldukça zengindir. Ayrıca lif yönünden zengin olması, sindirim sistemine yardımcıdır.
NEDEN ENGİNAR TÜKETMELİYİZ?
Yüksek protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir, üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar.
Antioksidan özelliği sayesinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak, karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler.
Yapısında bulunan potasyum minerali, vücutta ki sodyum-potasyum dengesini düzenleyerek tansiyonu düzenler.
Enginar, kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.
Yüksek lif yapısı, kan şekerini dengeleyici etkiye sahiptir.
Sigara içen bireylerde vücutta biriken nikotin seviyesinin azalmasına yardımcıdır.
Demir bakımından zengin yönüyle, demir eksikliği anemisinde tavsiye edilir.
Enginarı en sağlıklı pişirme yöntemi, yapraklarını temizleyip bütün olarak haşlamak veya buharda pişirmektir. Buharda pişirme, besleyici özelliklerinin büyük bölümünün ve kokusunun korumasını sağlar. Haşlama yönteminde ise enginarlar çok daha hızlı bir sürede yenmeye hazır hale gelir.
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