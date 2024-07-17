Akıllı mercekle gözlüğü bırakmak mümkün!

Akıllı mercek

Bu yöntemde, akıllı mercekleri göze kalıcı olarak yerleştirdiklerini ve yerleştirilen merceğin kişiye özel olduğunu dile getiren Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş, "Akıllı mercekler aslında gerçekten akıllı bir mercek değil. Bu mercekler 3 odaklı veya çok odaklı görüntü sağlayabildikleri için akıllı mercek olarak adlandırılıyorlar. Bu mercekler katarakt ameliyatında olduğu gibi göz içerisine kalıcı olarak yerleştiriliyor. 2 tip akıllı mercek sistemi var. Birincisi 3 odaklı ya da trifokal mercekler. Bunlarda iç içe geçmiş halkalardan, farklı merkezlere odaklanan veya farklı mesafelere odaklanan optik sistem mevcut. İkinci sistemde ise derinlik odağının artırıldığı optik sistemler kullanıyoruz.

Bu 2 sistemin birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları var. Çok odaklı olanlarda ya da trifokal merceklerde yakın görme çok daha iyi ancak uzakta ışık kamaşmaları, gece araç farlarında ve sokak lambalarında harelenmeler görülebiliyor. Derinliği artırılmış mercek sistemlerinde ise yakın görme 3 odaklı merceklere göre biraz daha düşük olabiliyor ancak uzak görmeler çok daha iyi oluyor ve 3 odaklı merceklerde rastlanabilen araba farklarındaki harelenmeler ve gece görüş zorluğu olmuyor. Günümüzde kıyafetlerde ve telefonlarda olduğu gibi merceklerde de kişiye özel uygulamalar var ve her şey kişiye özel tasarlanıyor. Bu mercek uygulamalarında da kişiye özel olarak yöntemler kullanılıyor. Örneğin, akıllı merceği uyguladığımız kişi sürekli masa başında çalışan bir muhasebeci, avukat veya bir öğretmense 3 odaklı mercekleri tercih ediyoruz. Ancak gece sürüşünün daha yoğun olduğu, gece şoförlüğü yapan kişilerde ise derinliği artırılmış, uzağı bozmayan ve harelenme oluşturmayan mercekleri tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.