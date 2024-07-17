Canan Karatay uyardı: "Asla ama asla kullanmayın"

Yaz aylarının vazgeçilmez ürünü güneş kremleri, sağlık uzmanları arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Birçok dermatoloji uzmanı, güneş kremlerinin cilt kanseri gibi ciddi hastalıklardan korunmak için önemli olduğunu vurguluyor. Ancak güneş kremlerinin içerdikleri kimyasalların potansiyel risklerini dile getiren uzmanlar da bulunmakta. Açıklamaları ile sıkça gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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