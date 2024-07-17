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Canan Karatay uyardı: "Asla ama asla kullanmayın"

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 15:50 Güncelleme: 17.07.2024 16:03
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Canan Karatay uyardı: Asla ama asla kullanmayın

Profesör Doktor Canan Karatay son açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Dermatologların önerisinin aksine, yaz aylarının vazgeçilmezi olan o ürünü "sakın kullanmayın" diyerek uyardı.

Yaz aylarının vazgeçilmez ürünü güneş kremleri, sağlık uzmanları arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Birçok dermatoloji uzmanı, güneş kremlerinin cilt kanseri gibi ciddi hastalıklardan korunmak için önemli olduğunu vurguluyor. Ancak güneş kremlerinin içerdikleri kimyasalların potansiyel risklerini dile getiren uzmanlar da bulunmakta. Açıklamaları ile sıkça gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

güneş kremigüneş kremi

Prof. Dr. Canan Karatay'ın son açıklamalarıyla, güneş kremi tartışması daha da alevlendi. Karatay, yüksek korumalı güneş kremlerinin vücuttaki D vitamini üretimini engellediğini vurgulayarak, "Asla ama asla güneş kremi kullanmayın, kanser yapıyor. Her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor" şeklinde konuştu.

güneş kremigüneş kremi

Vücudun güneş ışığına maruz kalması gerektiğini vurgulayan Karatay, şunları ekledi:

"Güneş hayattır. Ciltteki kolesterol sayesinde D vitamini üretilir. D vitamini, ciltte üretildikten sonra karaciğere ve böbreklere gider ve hayati faydalar sağlar. Bu nedenle vücudunuzun doğal yolla güneş ışığına maruz kalmasını sağlamalısınız."

güneş kremigüneş kremi

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