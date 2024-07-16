Sivrisinek kaşıntısını geçiren 3 kolay doğal yöntem!

Çay Poşetleri: Siyah veya yeşil çay poşetleri ıslatılır ve sıkılır. Daha sonra sivrisinek ısırığı olan bölgeye uygulanır. Çaydaki bazı bileşenler, kaşıntıyı hafifletmeye ve ısırığın etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Limon Suyu: Limon suyu, doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir ve sivrisinek ısırıklarının neden olduğu kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir pamuk veya temiz bir bez yardımıyla doğrudan ısırık olan bölgeye uygulanabilir.