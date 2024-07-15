Çöpe atan pişman olacak! Şifası çekirdeğinde saklı...
Kayısı, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Hem tazesi hem de kurusuyla geniş bir tüketici kitlesine hitap ederken, sağlık açısından da birçok fayda sunar. Ancak kayısının gerçek mucizesi, genellikle göz ardı edilen çekirdeklerinde saklıdır. İşte kayısı çekirdeğinin sağlık üzerindeki potansiyel faydaları...
Kayısı çekirdekleri, güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin hasar görmesini önleyebilir. Özellikle C vitamini ve E vitamini gibi antioksidanlar, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve cilt sağlığını destekleyebilir.
Kayısı çekirdeği faydaları
Kayısı çekirdeği, E vitamini, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi önemli mineraller içerir. Ayrıca protein ve lif bakımından da zengindir.
Kayısı çekirdeği, güçlü antioksidan özelliklere sahip olan amygdalin (B17 vitamini) içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını azaltmaya yardımcı olabilir.
Kayısı çekirdeği, bağışıklık sistemini destekleyebilecek çeşitli vitaminler ve mineraller içerir.
Lif içeriği sayesinde kayısı çekirdeği, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabilir ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını azaltabilir.
E vitamini ve antioksidanlar, cilt sağlığını destekler ve cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olabilir.
Magnezyum ve potasyum, kalp sağlığını destekleyen minerallerdir. Bu mineraller, kan basıncını düzenlemeye ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...
- 15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?
- 15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
- KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir?
- KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?
- KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2024 KPSS lisans puan türleri | Hangi kurumlar alım yapıyor?
- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?
- KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...
- 1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...
- 15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü kargom gelir mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu?
- 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi özel ve kamu bankalar çalışıyor mu? EFT, HAVALE işlemleri...