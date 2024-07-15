Çöpe atan pişman olacak! Şifası çekirdeğinde saklı...

Kayısı çekirdeği faydaları

Kayısı çekirdeği, E vitamini, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi önemli mineraller içerir. Ayrıca protein ve lif bakımından da zengindir.

Kayısı çekirdeği, güçlü antioksidan özelliklere sahip olan amygdalin (B17 vitamini) içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Kayısı çekirdeği, bağışıklık sistemini destekleyebilecek çeşitli vitaminler ve mineraller içerir.