Işık hızında uykuya dalmanızı sağlayacak 8 besin!
Uyku insan vücudu için büyük önem taşıyan bir ihtiyaçtır. Bu nedenle uykusuzluk oldukça rahatsız edici ve büyük bir problemdir. Uyku alışkanlıklarının değiştirilmesi iyi gelirken, öte yandan da uykuya dalmayı kolaylaştıran yiyecekler bulunmaktadır. İşte uyku sorunlarına yardımcı olduğu kanıtlanmış o besinler...
Bazı yiyecekler uykusuzluğu tedavi edebilir ve gece boyu uykuyu sürdürmenize yardımcı olabilirler. İşte o 8 besin...
SOMON
Uyku kalitesini artırabilecek D vitamini ve Omega-3 yağ asitleri kaynağına sahip olan yağlı balıklar, uyku getiren yiyecek arayışında olanlar için uygun bir tercih olabilir.
Ceviz, uykuyu tetikleyen bir amino asit olan triptofan içerir. Bu asidin hafif uykusuzluk çeken hastalara yardım sağladığı bulunmuştur.
BADEM
Badem melatonin adı verilen bir madde açısından zengindir. Ayrıca kaslarınızı gevşetmeye yardımcı olan iki mineral olan magnezyum ve kalsiyum açısından da zengindirler.
BİTKİ ÇAYI
Daha rahat uykuya dalmak için bitki çayları da tüketilebilir. Bitki çayları faydalı içerikleri sebebiyle içenleri sakinleştirir ve huzurla uykuya dalmaya yardımcı olur.
KİVİ
Yapılan bir araştırmada uyku problemi çekenlere yatmadan 1 saat önce 2 adet kivi yediklerinde uyku sürelerinin %13,4 oranında arttığı ve uyku kalitesinin de %5 oranında arttığı gözlenmiş.
PİRİNÇ
Yüksek glisemik oranı nedeniyle pirincin kaliteli uykuyu desteklediği bulunmuştur.
Vişne, lif, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Tüm bu özellikleri sayesinde, uykusuzluğa yardımcı olabilir.
YULAF EZMESİ
Yulaf, içeriğindeki melatonin ve B vitamini sayesinde serotonin salınımını uyarır ve kaliteli kesintisiz bir gece uykusu sunar.
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