Diş eti hastalıkları ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor





Dengeli bir diyet, dişlerin ve diş etlerinin sağlıklı kalmasını sağlar

Ağız ve diş sağlığını korumanın, genel sağlığı korumanın önemli bir parçası olduğunu belirten Salimoğlu, ağız sağlığını iyileştirmek ve ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek için şu önerilerde bulundu:

"Düzenli diş hekimi kontrolleri: Yılda en az iki kez diş hekimine gitmek, ağız sağlığının korunması için önemlidir. Düzenli kontroller, erken teşhis ve tedavi imkanı sunar. Günlük ağız bakımı: Günde en az iki kez dişleri fırçalamak ve günlük diş ipi kullanımı, plak birikimini önler ve diş eti hastalıklarının gelişimini engeller.