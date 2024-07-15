Uykuda bile zayıflatan karışım! Yatmadan önce bir bardak için...

Pirinç, özellikle uzak doğu yemeklerinde sıkça kullanılan bir besin maddesi olup, ülkemizde de yaygın olarak yetiştirilmektedir. B1, B2, E vitaminleri ile demir, fosfor, potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum gibi birçok mineral açısından zengindir. Bu zengin içeriği sayesinde vücut, cilt ve saç sağlığına birçok fayda sağlar.