Uykuda bile zayıflatan karışım! Yatmadan önce bir bardak için...
Kilo vermek isteyenler çeşitli zayıflama yöntemlerine başvuruyor. Son zamanlarda, uyku öncesi hazırlanan ve yağ yakımını artırdığı iddia edilen bir karışım sosyal medyada dikkat çekti. Kulağa inanılması güç gelse de kullanıcının paylaşımının altına yapılan yorumlar hazırlanan bu içeceğin oldukça etkili olduğu yönünde. İşte tarifi...
Sağlıklı beslenmeye olan ilgi gün geçtikçe artarken, sosyal medyada kilo verme yöntemleri büyük ilgi görüyor. İşte bir kullanıcının kilo verdirdiğini iddia ettiği içecek...
Pirinç, özellikle uzak doğu yemeklerinde sıkça kullanılan bir besin maddesi olup, ülkemizde de yaygın olarak yetiştirilmektedir. B1, B2, E vitaminleri ile demir, fosfor, potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum gibi birçok mineral açısından zengindir. Bu zengin içeriği sayesinde vücut, cilt ve saç sağlığına birçok fayda sağlar.
Özellikle pirinçte bulunan nişastanın yağ birikimini engelleyebileceği iddiasıyla, uyku esnasında kilo verilmesine yardımcı olacak bir içeceğin tarifi sosyal medyada dikkat çekiyor.
Sosyal medyada yayınlanan ve kilo verme üzerine etkili olduğu iddia edilen içeceğin detayları şu şekildedir:
Malzemeler:
İki su bardağı su
Üç yemek kaşığı pirinç
Bir tutam tuz
Yapılışı:
İki su bardağı suyu bir tencereye koyun.
Üç yemek kaşığı pirinci suya ekleyin.
Kaynamaya başlayana kadar karışımı ısıtın.
Kaynamaya başladıktan sonra bir tutam tuz ekleyin.
Karışımı yaklaşık 15 dakika kaynatın, pirinçler iyice yumuşayana kadar.
Bu tarife gelen bir yorum ise şu şekilde:
"Neredeyse iki haftada 14 kilo verdim. Cildim parlıyor."
Ancak bu tür iddialı beslenme veya kilo kontrol yöntemlerini denerken, sağlık problemleri veya kronik hastalığı olan kişilerin mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor.
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