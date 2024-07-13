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Uyku bozukluğuna dikkat! Meğer sebebi...

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 16:49
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Uyku bozukluğuna dikkat! Meğer sebebi...

Uyku sorunları birçok farklı nedenden kaynaklanabilir ve genellikle kişinin yaşam kalitesini etkileyen önemli bir durumdur. Uzmanlar, uyku bozuklukları yaşayanlar için bazı önerilerde bulunuyor. İşte haberin detayları...

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