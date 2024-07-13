Eldeki biber acısı nasıl geçer? İşte denenmiş en etkili 25 yöntem...

- Silverdin ve anestol adlı iki kremi eczaneden temin edin. İkisini karıştırıp elinize sürün. Anestol ağrı kesici, Silverdin ise yanık kremi olduğu için acı biber yanığı acısına çok iyi gelecektir.

- Ellerinizi buzdolabından çıkardığınız soğuk yoğurdun içinde bekletin.

- Bol bol yıkayın ardından elinize krem sürün.

- Kahve telvesi de ellerinizde biber acısından kurtulmanızı sağlayacaktır. Kahve telvesi ile ellerinizi güzelce ovun

- Soğanı rendeleyip süzgeçten suyunu çıkarın ellerinizi soğan suyunda tutun

- Eldeki biber acısının geçmesi için en etkili yöntem, bir kasenin içine su doldurun, buzdolabından çıkardığınız buz küplerini içine atıp ellerinizi burda bekletin. Elinizdeki acı dinecektir.

- Domates doğramak, domatesle temas etmek de eldeki biber acısını gidermekte önemli rol oynayacaktır.

Ellerinizi domates kabuğu ile ovmak da sizi rahatlatacaktır.