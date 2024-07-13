Eldeki biber acısı nasıl geçer? İşte denenmiş en etkili 25 yöntem...
Acı biber temizlerken elin yanması, acıması, çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bu yüzden bu acıdan kurtulmanın en etkili yöntemi ise, ellerinize bulaşık eldiveni geçirip acı biberleri öyle temizlemektir. Şayet çıplak elle temizlediyseniz ve elleriniz yanıyorsa bu acıdan kurtulmak için işte yapabileceklerinizi sizler için haberimizde bir araya getirdik.
Biber kestikten sonra elleriniz mi yanıyor? Daha önce denenmiş ve en etkili 25 yöntemi sizler için derledik...
- Silverdin ve anestol adlı iki kremi eczaneden temin edin. İkisini karıştırıp elinize sürün. Anestol ağrı kesici, Silverdin ise yanık kremi olduğu için acı biber yanığı acısına çok iyi gelecektir.
- Ellerinizi buzdolabından çıkardığınız soğuk yoğurdun içinde bekletin.
- Bol bol yıkayın ardından elinize krem sürün.
- Kahve telvesi de ellerinizde biber acısından kurtulmanızı sağlayacaktır. Kahve telvesi ile ellerinizi güzelce ovun
- Soğanı rendeleyip süzgeçten suyunu çıkarın ellerinizi soğan suyunda tutun
- Eldeki biber acısının geçmesi için en etkili yöntem, bir kasenin içine su doldurun, buzdolabından çıkardığınız buz küplerini içine atıp ellerinizi burda bekletin. Elinizdeki acı dinecektir.
- Domates doğramak, domatesle temas etmek de eldeki biber acısını gidermekte önemli rol oynayacaktır.
Ellerinizi domates kabuğu ile ovmak da sizi rahatlatacaktır.
- Acının memleketi Urfa'da Urfalı kadınlar eldeki biber acısının dinmesi için ellerini çamaşır suyu ile ovalıyorlar.
- Ellerinize bepanten krem sürmek de ağrının giderilmesini sağlayacaktır. Bepanten kremi internetten temin edebilirsiniz.
- Biraz garip gelebilir fakat ellere çamur sürmek, acı biber ağrısının giderilmesi için geçmişten günümüze kullanılan yöntemlerdendir.
- Ellerinize limon sürmek, acı olan yerlere limon dilimi gezdirmek de acınızı giderecektir.
- Yağ, biberdeki acı moleküllerini öldürür. Eldeki acının geçmesi için zeytinyağı ile ellerinizi ovalayın.
Ellerinize bal sürüp, balla ellerinizi ovalayın.
- Limonu sıkıp, limon suyu ile güzelce elleri ovalayın. Limon suyu da eldeki biber acısının gitmesine yardımcı olacaktır.
- Bepanthol zeytinyağlı pişik kremini kullanmak da ellerinizdeki acı biberin neden olduğu acıyı giderecektir.
- 1 demet naneyi yıkayın, naneyi yıkarken ellerinizde yanan yerlere güzelce bu naneyi sürün.
- Ellerinize diş macunu sürün, biraz bekletip suyla durulayın.
- Ayçiçek yağı, mısır özü yağı gibi evinizde bulunan herhangi bir sıvıyağını ellerinize döküp ovuşturun, 5 dakika bekleyip havluyla bastırarak ellerinizi silin.
- Metal kaşığı elinize alıp kaşığı yıkayın, bu arada ellerinizin her tarafına metal kaşığı sürün. 2-3 dakikada acı azalacak yarım saatte tamamen geçecektir.
- Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerinize sürün. 10-15 dakika bekleyin.Sonra yıkayın, acı büyük ölçüde hafifliyor.
- Denediğiniz yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa size tavsiyemiz acile gitmeniz, acı biber sizde alerji yapmış olabilir. Acildeki doktorun vuracağı ağrı kesici sizi rahatlatacaktır.
Not: Paylaştığımız yöntemleri uygulamadan mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Acı biber alerjik bir madde olduğundan, acıdan kurtulmak için kullanılan maddelerle reaksiyona girebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...
- 15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?
- 15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
- KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir?
- KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?
- 2024 KPSS lisans puan türleri | KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? Hangi kurumlar alım yapıyor?
- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?
- KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...
- 1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...
- 15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü kargom gelir mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu?
- 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi özel ve kamu bankalar çalışıyor mu? EFT, HAVALE işlemleri...