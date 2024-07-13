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Bu 2 yöntemi mutlaka deneyin! İşte kıyma çözdürmenin en basit yöntemi...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 17:16
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Bu 2 yöntemi mutlaka deneyin! İşte kıyma çözdürmenin en basit yöntemi...

Kıyma, sıklıkla tüketilen ve çeşitli yemeklerde kullanılan önemli bir gıda maddesidir. Ancak kıyma satın alındığında hemen tüketilmeyecekse, dondurucuda saklanması yaygın bir uygulamadır. Donmuş kıymayı hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözmenin bazı pratik yöntemleri bulunmaktadır. İşte o yöntem...

Donmuş kıyma çözmenin basit yöntemleri birçok insan için tercih sebebi oluyor. Çünkü dondurucuda bekletilen kıymanın çözülmesi kimi zaman uzun saatler sürebiliyor. Ancak bazen acil bir şekilde pişirilmesi gerekebiliyor.

DONMUŞ KIYMA ÇÖZMENİN EN BASİT YOLU

Donmuş kıyma çözmenin en basit yollarından ikisi, soğuk su yöntemi ve mikrodalga fırın yöntemi. Ayrıca söz konusu yöntemlerin uygulanışları aşağıda yer alıyor.

Donmuş kıyma çözmenin basit yollarından biri, soğuk suda bekletmek. Bu yöntemde dondurucudan çıkartılan kıyma bir torbaya yerleştirilir ve su dolu kaba bırakılır.

Böylece donmuş kıyma çözme işlemi hızlıca gerçekleşebilir. Ayrıca bu işleminden sonra kıymanın hemen kullanılması gerekir.

Donmuş kıyma mikrodalga fırında hızlı bir şekilde çözülebilir. Ancak bu yöntemde kıymayı aşırı ısıtmaktan kaçınılması gerekiyor. Ayrıca kıyma çözüldükten sonra hemen pişirilmeli.

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