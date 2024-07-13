Yaz mevsiminde fazla kafein tüketimine dikkat: Sıvı kaybına sebep oluyor

"Vücut suyunu azaltıcı etkiye neden oluyor"

Kafeinli içeceklerin ölçülü olarak tüketilmesi gerektiğini belirten Dr. Sarıkaya, "Günde 250-400 miligram arasında ya da 1-5 miligram/vücut ağırlığındaki kafeinin, olumlu etkilere sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte bilimsel araştırmalar 500 miligram üstündeki kafein alımının tedirginlik, huzursuzluk gibi olumsuz etkilere neden olduğunu göstermektedir. Günde dokuz fincandan fazla kafein tüketiminin kalp hızı ve kan basıncında artışa neden olduğu bildirilmiştir. Kafeinin ayrıca midenin asit salgısını artışına ve vücut suyunu azaltıcı etkiye neden olduğu belirtilmektedir. Bu etki sıcak havalarda, özellikle dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Terleme ile sıvı kaybının fazla olduğu sıcak havalarda kafein alımına bağlı artmış vücut sıvı kaybı sonucu yorgunluk, gerginlik, görsel çalışma belleği ve konsantrasyon yeteneğinde gecikmeler, orta dereceli vücut suyu kaybı, susama, yorgunluk, baş ağrısı, koordinasyonda bozulma, solunum güçlüğü, psikomotor işlevlerde bozulmalara, vücut ağırlığının yüzde 10'u ve daha fazlası kadar su kaybı sonucu gelişen ağır dehidrasyon, komaya neden olabilmektedir" dedi.