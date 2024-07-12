Yaz aylarında kene sokmasına dikkat

"Giyinme konusunda dikkatli olunmalı"

Açık alanlarda, doğada çalışanlar veya doğaya gezmeye, piknik yapmaya giden vatandaşların mutlaka kıyafet ve giyinme konusunda daha dikkatli olmalı gerektiğini vurgulayan Dr. Efe Kanter, "Mümkünse uzun kollu, ince, hafif şeyler veya uzun pantolonlar, çorapları pantolonların içine sokarak özellikle dışarıya maruziyeti azaltmak adına önlemler alınması lazım. Keneler soktuktan sonra hemen fark edilmeyebiliyor. Çünkü kene insanı soktuktan sonra yavaş yavaş kan emerek şişiyorlar. Genellikle şişene kadar da çok küçük olduğu için fark edilmeyebiliyor. Mutlaka açık alanlarda gezdikten, doğada bulunduktan sonra vücut kontrolü yapmak çok önemli" diye konuştu.

"Alkol veya pamukla boğma gibi yöntemlere başvurulmamalı"

"Kene soktuğunu fark edildiği an bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı" diyen Kanter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat birey keneyi kendisi de çıkarabilir. Kenenin mutlaka vücudun deriye yakın olan kısmından tutularak bir cımbız yardımıyla çekilmesi lazım. Asla alkol veya pamukla boğma gibi yöntemlere başvurmamak lazım. Mümkünse kene çıkarıldıktan sonra bir örneğin içine alınarak yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmak lazım."