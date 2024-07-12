Yaz aylarında kene sokmasına dikkat
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte piknik yapanlar ve açık alanda çalışanlar için keneler risk oluşturmaya başladı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, “Yaz aylarında kene sokması vakaları çok daha fazla görülmekte. Açık alanlarda gezdikten ve doğada bulunduktan sonra vücut kontrolü yapmak çok önemli” dedi.
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran keneler, doğada görülmeye başladı. İşte keneden korunmak için yapılması gerekenler...
"Giyinme konusunda dikkatli olunmalı"
Açık alanlarda, doğada çalışanlar veya doğaya gezmeye, piknik yapmaya giden vatandaşların mutlaka kıyafet ve giyinme konusunda daha dikkatli olmalı gerektiğini vurgulayan Dr. Efe Kanter, "Mümkünse uzun kollu, ince, hafif şeyler veya uzun pantolonlar, çorapları pantolonların içine sokarak özellikle dışarıya maruziyeti azaltmak adına önlemler alınması lazım. Keneler soktuktan sonra hemen fark edilmeyebiliyor. Çünkü kene insanı soktuktan sonra yavaş yavaş kan emerek şişiyorlar. Genellikle şişene kadar da çok küçük olduğu için fark edilmeyebiliyor. Mutlaka açık alanlarda gezdikten, doğada bulunduktan sonra vücut kontrolü yapmak çok önemli" diye konuştu.
"Alkol veya pamukla boğma gibi yöntemlere başvurulmamalı"
"Kene soktuğunu fark edildiği an bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı" diyen Kanter, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fakat birey keneyi kendisi de çıkarabilir. Kenenin mutlaka vücudun deriye yakın olan kısmından tutularak bir cımbız yardımıyla çekilmesi lazım. Asla alkol veya pamukla boğma gibi yöntemlere başvurmamak lazım. Mümkünse kene çıkarıldıktan sonra bir örneğin içine alınarak yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmak lazım."
"Ateş, kanama gibi semptomlar varsa mutlaka hastaneye başvurulmalı"
Kene sokmasının çok nadir olmakla beraber Türkiye'de de görülebilen Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığına yol açabileceğine değinen Kanter, kene sokmalarının ardından özellikle vücutta ateş, kanama gibi belirgin semptomlar olursa mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini de dile getirdi.
"Kansızlığa yol açabiliyor"
Kenelerin vücutta çok uzun süre kaldığında kansızlığa yol açabileceğine dikkat çeken Kanter, "Fakat genelde bunun için birden çok kenenin sokmuş olması gerekiyor. Bu tarzda hastalar, virüs olmasa bile bize; halsizlik, uyuşukluk gibi hafif semptomlarla ya da ateş, kanama gibi gürültülü semptomlarda da hastanelere başvurabiliyor" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü kargom gelir mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu?
- 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi özel ve kamu bankalar çalışıyor mu? EFT, HAVALE işlemleri...
- Memur maaş farkı ödeme takvimi 2024 | Memur emeklisine (4C) maaş farkı ne zaman yatacak? 15 Temmuz itibarıyla...
- Emekliye %24,73'lük zamma ek artış geldi! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem yeni tablo: 10 bin TL alanlar...
- Bulaşık makinesine 1 damla bile koyan yandı! Doğal temizlik diyorlardı meğerse garantiyi anında...
- KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır? 2024 GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler?
- Sabiha Gökçen'de İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA ✈️ | 11 Temmuz hangi seferler etkilendi? Pegasus, AJET, THY iptal uçuş son durum...
- Bedelli Askerlik bekleyene duyuru geldi: MSB son dakika! İşte Zamlı Bedelli Askerlik miktarı...
- KPSS-2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS-2024/1 tercih kılavuzu geldi mi, ne zaman? Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans kadro ve pozisyonlar...
- Tarihin en güçlü devletleri sıralandı! Osmanlı'ya ne Ruslar, ne de Almanlar yetişemedi
- Açık Lise (AÖL) 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?
- Tarım Kredi Market'te fırsat kataloğu geldi! 70 üründe indirim var: Gül suyu 47.90, buğday 18.50 TL, TK antep fıstığı 187,90 TL