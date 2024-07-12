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Faydaları saymakla bitmiyor: Sindirim, bağışıklık, kemik sağlığı...

A Haber
Giriş: 12.07.2024 17:04 Güncelleme: 12.07.2024 17:06
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Faydaları saymakla bitmiyor: Sindirim, bağışıklık, kemik sağlığı...

Genellikle meze olarak tüketilen semizotu, bitkisel tıpta sıkça kullanılıyor. Semizotunu yoğurtla karıştırıp yemek bakın ne faydalar sağlıyor. İşte tüm detaylar...

Semizotu, yüzyıllardır sofralarımızı süsleyen ve lezzetinin yanı sıra sağlığa pek çok katkı sağlayan bir besindir. İçerisinde demir, kalsiyum, C vitamini ve potasyum bulunur. Ispanaktan beş kat daha fazla omega-3 yağ asidine sahip olan semizotu, kalp sağlığını destekler. Peki semizotu faydaları nelerdir?

SEMİZOTUNUN FAYDALARI

Genellikle meze olarak tüketilen semizotu, Çin'de bitkisel tıpta da sıkça kullanılıyor. Yoğurtla tüketilince faydasını ikiye katlıyor.

Semizotunu yoğurtla karıştırıp yemek bakın ne faydalar sağlıyor.

Kalp damar hastalıkları riskini önler.

Kemikleri güçlendirir.

Halsizlik ve yorgunluğa iyi gelir.

Kolesterolü düşürür.

Karaciğer sağlığını destekler.

Kilo verme sürecine yardım eder.

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