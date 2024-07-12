Faydaları saymakla bitmiyor: Sindirim, bağışıklık, kemik sağlığı...

Semizotu, yüzyıllardır sofralarımızı süsleyen ve lezzetinin yanı sıra sağlığa pek çok katkı sağlayan bir besindir. İçerisinde demir, kalsiyum, C vitamini ve potasyum bulunur. Ispanaktan beş kat daha fazla omega-3 yağ asidine sahip olan semizotu, kalp sağlığını destekler. Peki semizotu faydaları nelerdir?