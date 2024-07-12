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Çölyak hastalığının tek tedavi yöntemi glütensiz diyet

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 13:28 Güncelleme: 12.07.2024 14:29
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Çölyak hastalığının tek tedavi yöntemi glütensiz diyet

Çölyak hastalığı, gluten adı verilen bir protein grubuna karşı aşırı duyarlılık veya intolerans sonucu bağışıklık sisteminin bağırsaklarına saldırmasıyla gelişen otoimmün bir hastalıktır. Gluten, buğday, arpa, çavdar gibi tahılların protein bileşenidir ve çölyak hastalarında bu proteinler bağırsak mukozasına zarar verir.

Çölyak hastalığında bilinen tek tedavi yönteminin glütensiz diyet uygulaması olduğunu belirten Diyetisyen Tuba Yıldırım, "Diyete alternatif tedavi henüz bulunamamıştır. Glütensiz diyette yiyecekleri hazırlama ve saklama aşamasında kullanılan malzemelerin glüten içeren besinler ile bulaşa girmemesine dikkat edilmelidir" dedi.

Çölyak hastalığındaki bu belirtiler göz ardı edilmemeli

Diyetisyen Tuba Yıldırım, çölyak hastalığında görülebilecek belirtilere dikkat çekerek, "Yaygın görülen belirtiler; şiddetli karın ağrısı, karında şişlik, aşırı gaz oluşumu, baş dönmesi, kusma, ishal, kabızlık, yorgunluk hissi, adet düzensizliği, kilo kaybının görülmesi ve ağızda yaraların oluşması. Çocuklarda en sık görülen belirtiler; karın bölgesinde ağrı, karında şişlik oluşması, ishal, huzursuzluk durumu, iştahın azalması ve iştahsızlık, enfeksiyon sıklığında artış, kusma, kilo alamama, gelişme geriliğinin görülmesi ve boy uzamasının yavaş olması.

Yetişkinlerde en sık görülen belirtiler; karın bölgesinin öne doğru şişkin olması, yaşa göre ideal vücut ağırlığının altında olunması, iştahsızlık, kas zayıflığı, kansızlık, dışkıda anormallik ve sık dışkılama, ishal, kusma, ağız içinde oluşan aftlar, gaz şikâyetleri, eklem ve kemik ağrılarının sık görülmesi, ciltte kaşıntılı döküntüler, halsizlik ve sinirlilik hali" ifadelerine yer verdi.

"Çölyak hastalığında bilinen tek tedavi yönteminin glütensiz diyet"

Çölyak hastalığında bilinen tek tedavi yönteminin glütensiz diyet uygulaması olduğunu söyleyen Yıldırım, "Diyete alternatif tedavi henüz bulunamamıştır. Glütensiz diyette yiyecekleri hazırlama ve saklama aşamasında kullanılan malzemelerin glüten içeren besinlerle bulaşa girmemesine dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.

Kullanılmaması gereken besinler

Yıldırım, çölyak diyeti listesi planlanırken kullanılmaması gereken besinleri ise şu şekilde sıraladı:

"Buğday, yulaf, arpa, çavdar, kuskus, bulgur, irmik, makarna, şehriye, simit, kraker, süt/yoğurt ile tüketilen bütün kahvaltılık gevrek, müsli ve yulaf ezmesi çeşitleri, yasaklı tahıl çeşitlerinden yapılan kek, pasta ve poğaça gibi hamur işleri, galeta ununa batırılmış balık veya et çeşitleri, pane edilmiş veya unlanmış sebze ve et yemekleri, yemek ve salatalar için glüten içerikli hazır soslar, mısır gevrekli çikolata, bira arpa ve malt içerikli bütün içecekler kullanılmamalı."

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