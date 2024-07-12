Çölyak hastalığının tek tedavi yöntemi glütensiz diyet

"Çölyak hastalığında bilinen tek tedavi yönteminin glütensiz diyet"

Çölyak hastalığında bilinen tek tedavi yönteminin glütensiz diyet uygulaması olduğunu söyleyen Yıldırım, "Diyete alternatif tedavi henüz bulunamamıştır. Glütensiz diyette yiyecekleri hazırlama ve saklama aşamasında kullanılan malzemelerin glüten içeren besinlerle bulaşa girmemesine dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.

Kullanılmaması gereken besinler

Yıldırım, çölyak diyeti listesi planlanırken kullanılmaması gereken besinleri ise şu şekilde sıraladı:

"Buğday, yulaf, arpa, çavdar, kuskus, bulgur, irmik, makarna, şehriye, simit, kraker, süt/yoğurt ile tüketilen bütün kahvaltılık gevrek, müsli ve yulaf ezmesi çeşitleri, yasaklı tahıl çeşitlerinden yapılan kek, pasta ve poğaça gibi hamur işleri, galeta ununa batırılmış balık veya et çeşitleri, pane edilmiş veya unlanmış sebze ve et yemekleri, yemek ve salatalar için glüten içerikli hazır soslar, mısır gevrekli çikolata, bira arpa ve malt içerikli bütün içecekler kullanılmamalı."