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Havuzlardaki tehlikeye dikkat: Mikropların yayılması için uygun bir ortam!

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 13:42
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Havuzlardaki tehlikeye dikkat: Mikropların yayılması için uygun bir ortam!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte havuzlara olan ilgi artarken, sağlık uzmanları mikrop bulaşma riskine dikkat çekiyor. Havuzlarda suyun hijyenik koşullarının korunması ve düzenli olarak dezenfekte edilmesi önem taşıyor. İşte uzmanlardan konuya ilişkin öneriler...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte insanlar serinlemek ve eğlenmek için havuzlara yöneliyor. Ancak, havuzlarda mikrop ve mantar gibi sağlık riskleri de bulunuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, "Havuz suyu, birçok insanın aynı ortamı paylaşması nedeniyle mikropların yayılması için uygun bir ortam olabilir. Havuzlardan keyif alırken sağlığımızı da korumak için hijyen kurallarına dikkat etmek hayati önem taşır" dedi.



Opr. Dr. Bilge, önlemler ve ipuçlarını şöyle sıraladı:

"Havuz hijyeni: Havuzların düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi önemlidir. Havuz suyunun PH seviyesinin dengeli tutulması ve klorun doğru kullanılması mikropların çoğalmasını engeller.

Kişisel hijyen: Havuzdan önce ve sonra duş almak, mayo/bikini değiştirmek ve temiz havlu kullanmak enfeksiyon riskini azaltır.

Ayak koruması: Havuz alanlarında çıplak ayakla dolaşmak yerine terlik veya ayakkabı kullanmak, ayak mantarı riskini azaltır.

Göz ve kulak koruması: Havuz suyuyla temas sonrası gözleri ve kulakları temizlemek, enfeksiyon riskini azaltır.

Sağlık Kontrolleri: Cilt veya mantar enfeksiyonları belirtileri fark edildiğinde hemen sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Havuzlardan keyif alırken sağlığımızı da korumak için hijyen kurallarına dikkat etmek hayati önem taşır. Mikrop tehlikesi ve mantar hastalığı riskine karşı alınacak basit önlemlerle, havuz keyfini güvenli bir şekilde yaşayabiliriz. Havuzlardan keyif alırken sağlığımızı da korumak için hijyen kurallarına dikkat etmek hayati önem taşır. Mikrop tehlikesi ve mantar hastalığı riskine karşı alınacak basit önlemlerle, havuz keyfini güvenli bir şekilde yaşayabiliriz. Temizlik ve hijyen konularına özen göstererek, yaz aylarının tadını çıkarmak ve suyla buluşmanın keyfini doyasıya yaşamak mümkündür. Havuz kullanımı sırasında hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını koruyarak, daha güvenli ve keyifli bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz."

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