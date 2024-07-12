Ayakkabı kokusuna son! Bu yöntem çok pratik...

KÖTÜ KOKUYU ANINDA ALIYOR!

Ayakkabı kokusunu önlemek için tercih edilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de karbonat. Ayakkabınızın içine bir miktar karbonat serpiştirin. Sabah ise serpiştirilen karbonatı temizleyin. Bu yöntemle oluşan kötü kokunun kaybolduğu göreceksiniz.