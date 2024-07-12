12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ayakkabı kokusuna son! Bu yöntem çok pratik...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 13:19
ABONE OL
Ayakkabı kokusuna son! Bu yöntem çok pratik...

Ayakkabı kokusu neredeyse herkesin hayatı boyunca en az birkaç kere yaşadığı bir sorundur. Bu sorun, sosyal hayatınızı da etkileyerek can sıkıcı durumlara neden olabilir. Ayakkabı kokusunu önlemenin çok basit ve etkili bir yolu bulunuyor. İşte tüm detaylar...

Ayakkabı kokusu, istenmeyen sorunlar arasında gösteriliyor. Çünkü bu durum kişiyi ve etrafındakileri rahatsız edebilir. Özellikle kalabalık ortamlarda ayakkabı çıkartılması gerekiyorsa, çekince hissi oluşturabilir. Bu nedenle pek çok insan, ayakkabı kokusunu önlemenin yolları araştırılıyor.

KÖTÜ KOKUYU ANINDA ALIYOR!

Ayakkabı kokusunu önlemek için tercih edilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de karbonat. Ayakkabınızın içine bir miktar karbonat serpiştirin. Sabah ise serpiştirilen karbonatı temizleyin. Bu yöntemle oluşan kötü kokunun kaybolduğu göreceksiniz.

Karbonat, ayakkabı kokusunu önleme noktasında yardımcı olabiliyor. Bu yöntemde geceden kokan ayakkabının içine bir miktar karbonat serpiştirilir. Sabah ise serpiştirilen karbonat temizlenir. Böylece oluşan kötü kokunun kaybolduğu görülebilir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör