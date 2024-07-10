Yaz aylarında buna dikkat! Çocuklarda daha sık görülüyor...





Neden çocuklarda daha sık görülür?

Çocuklarda viral kaynaklı gastroenteritler yetişkinlere oranla daha sık görüldüğünü ve daha uzun sürebildiğini söyleyen Bekir Tunca, "Viral gastroenteritler sıklıkla rotavirüs, adenovirüs veya norovirüs kaynaklı olmaktadır. Bu etkenlerin gıda ve su kaynaklı bulaşın yanında temasla da bulaşabilmektedir. Kreş veya okul gibi toplu ortamlarda temas kaynaklı bulaşın daha kolay olması nedeniyle viral gastroenteritler çocuklarda daha sık görülmektedir" şeklinde konuştu.



İshal ve kusma durumlarında vücutta meydana gelen değişiklikler

İshal ve kusma durumunda hastalarda bağırsak hareketlerindeki artışa bağlı olarak özellikle dışkılama sonrası rahatlayan aralıklı karın ağrısı olabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tunca; "Oral alımın yetersiz kalması durumunda halsizlik, nabızda hızlanma veya tansiyon düşüklüğü ya da böbrek fonksiyonlarının etkilenmesi sonucunda idrar miktarında azalma görülebilir. Küçük çocuklarda ek olarak uykuya meyil, emmede bozulma, huzursuzluk gibi bulgularda görülebilmektedir" dedi.

İshal ve kusma şikayeti olan; yatağa bağımlı, bakım ihtiyacı olan yaşlı hastalarda, çocuklarda bol su tüketiminin sağlanması gerektiğini söyleyen Tunca, oral alımın yetersiz kalması durumunda ise sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

İshal ve kusma rahatsızlıklarının diğer sağlık problemlerine de yol açabileceğini ifade eden Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tunca, "Kaybedilen sıvının yerine konulamaması durumunda böbrek fonksiyonlarında bozulma olabilir. Kardiak aritmi özgeçmişi olan hastalarda sıvı ve elektrolit kaybına bağlı olarak taşikardi ve kardiak aritmiler görülebilir" ifadelerinde bulundu.



İshal ve Kusma Vakalarında Beslenme Düzeni

İshalde başlıca tedavi yönteminin kaybedilen sıvının yerine konulması olduğunu hatırlatan Tunca, "Oral alımı yeterli hastalarda bol su tüketimi önemlidir. Bağırsak florasını düzenlemek için probiyotik olarak yoğurt ve sindirimi kolay haşlanmış patates, muz gibi gıdaların tüketilmesi gereklidir. Mideyi rahatsız edebilecek yağlı, baharatlı yemeklerden kaçınılmalıdır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.