Şeker hastalarına ’Dış kulak iltihabı’ uyarısı!





"Havuzdan çıkıldığında duş alınmalı, dış kulak yolunu hafifçe yıkamalı"

Dış kulak yolu iltihabına yönelik konuşan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Kamil Hakan Kaya, "Dış kulak yolu iltihabı, kulağımızın dış bölümünde yer alan kanalın özellikle içindeki cildin, bir takım mikrobik etkenlere bağlı olarak görülen enfeksiyonu. İltihap oluşmaması için dış kulak yolunda birçok koruma mekanizmaları var. Kulağımızda gördüğümüz kahverengi şeyler kir değil. Sadece dışarıya dökülenleri temizlememiz lazım, içeride kalanlara ulaşıp temizlemememiz lazım. Buraya sokulacak yumuşak bir cisim dış kulak yolunun yaralanmasına sebep olur. O yüzden hiçbir şekilde kulağımıza bir şey sokmamamız gerekir. Eğer havuz temizliğine dikkat edilmezse, denizde mikroplar çok fazlaysa kulağımızı da yaralamışsak bu bölgede enfeksiyon olma ihtimali artacaktır. Bunun dışında altta yatan birtakım hastalıklar var. Mesela şeker hastalığında enfeksiyona yatkınlık arttığı için bu hastalar daha sık dış kulak yolu enfeksiyonu geçirirler. Havuzlarda klorun çok fazla kullanılması dış kulak yolu cildinin yanmasına, o bölgede tahrişe sebep olacağı için enfeksiyon riskini artırır. Havuzdan çıkıldığı zaman hemen duş almak, dış kulak yolunu hafifçe yıkamak içeriye çok su tutmadan bu kimyasal maddelerin vücutta oluşturacağı tahrişi de önleyecektir" dedi.



"Bazen 1 ay hastanede yatırmak zorunda kalabiliyoruz"

Havuzlardaki klor dengesinin önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kamil Hakan Kaya, "Klorun tüm cilde olduğu gibi göze etkisi olabilir. Bu sıvıların yutulması hem midede hem boğazda hem de burundan şiddetli bir şekilde çekilmesi, sinüslerde de yanmaya neden olacaktır. Dolayısıyla sinüzit ihtimalini de artıracaktır. Bu kimyevi maddelerin oranlarının da çok iyi ayarlanması gerekli yoksa koruyucu olmaktan çıkıp zarar verici olacak hale de gelebilir. Şeker hastalığı olan insanlar çok daha dikkatli olmalılar. Bu hastalarda özellikle şekerin düzensiz olması, ayaklarda, ellerde bir takım cilt enfeksiyonlarına sebep olduğu gibi kulakta da enfeksiyon ihtimalini artıracaktır. Dolayısıyla bu hastalar şekerlerinin düzenli olmasına dikkat etmeliler. Dış kulak yolunun şişmesi sonucunda da burası tamamen kapalı kaldığı için özellikle arka tarafına müdahale edemiyoruz. Şeker hastaları özellikle dış kulak yolu enfeksiyonu geçirdikleri zaman bir an evvel doktora başvurmalılar çünkü buradaki yumuşak doku beyine, kafa tabanına komşudur. Bazen öyle hastalarımız oluyor ki şekeri düzensiz, ileri yaş hastalar, vücutlarının muhtelif yerlerinde de yaralar oluyor. Özellikle ayak, el parmaklarında görülen yaralar, aynı burada olduğu gibi biz dış kulak yolu enfeksiyonunu bu hastalarda kontrol etmekte çok zorluk çekiyoruz. Hayatı tehdit edici durumlar oluşturabiliyor. Tedavisi çok güç olan enfeksiyonlar oluşturabiliyor. Bu hastaların hem şekerlerinin kontrol edilmesi hem bu enfeksiyonu kontrol edebilmek için bazen 1 ay hastanede yatırmak zorunda kalabiliyoruz. Çocuklara da çok dikkat etmek gerekli, özellikle dış kulak yolu yaralanması varsa çocuklar şakalaşırken herhangi bir travmaya sebep olabilirler" şeklinde konuştu.