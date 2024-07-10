Vitamin değerlerini sıfırlıyor! Birlikte tüketmeyin! D ve B12 vitamini eksikliğinin asıl sebebi...

Vücudun kemik sağlığı ve belleği için son derece önemli olan D vitamini ve B12 vitaminleri, çoğumuzun vücudunda eksik olan vitaminlerdir. Ancak bazı besinlerin birlikte tüketimi, bu vitaminlerin emilimini olumsuz etkileyebilir ve eksikliklerin artmasına yol açabilir.