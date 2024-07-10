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Tansiyona şifa, kalbe dost! Bu çekirdeği sakın çöpe atmayın...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 09:35 Güncelleme: 10.07.2024 09:35
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Tansiyona şifa, kalbe dost! Bu çekirdeği sakın çöpe atmayın...

Kayısı güçlü bir antioksidan kaynağı olmasıyla bilinir. Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklardan korur. Kendi gibi çekirdeği de şifa kaynağı olan kayısının, doğru miktarda tüketildiğinde kansere karşı koruduğu da söyleniyor. Özellikle yaz aylarında sık tüketilen bu meyvenin sağlık açısından önemli bir yeri var. İşte kayısının faydaları ile ilgili tüm detaylar...

Asıl şifası çekirdeğinde saklı olan o meyve: Kayısı. Çekirdeğinin sağlık deposu olmasının yanı sıra kalpten tansiyona kadar şifası bitmeyen bir besin. Kayısı çekirdeği bakın daha ne faydalar sağlıyor...

Kayısı Çekirdeği Faydaları

Kayısı çekirdeği çok önemli mineraller içeren, protein ve lif bakımından zengin mucizevi bir besindir.

İçinde bulunan vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini destekler. İçeriğindeki lifler sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve sindirim sorunlarına yardımcı olabilir.

Kayısının bilinen faydalarının yanı sıra, cilt sağlığını desteklediği ve cildin daha sağlıklı görünmesini sağladığı da söyleniyor.

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