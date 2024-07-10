Tansiyona şifa, kalbe dost! Bu çekirdeği sakın çöpe atmayın...

Asıl şifası çekirdeğinde saklı olan o meyve: Kayısı. Çekirdeğinin sağlık deposu olmasının yanı sıra kalpten tansiyona kadar şifası bitmeyen bir besin. Kayısı çekirdeği bakın daha ne faydalar sağlıyor...

Kayısı Çekirdeği Faydaları