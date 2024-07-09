İbn-i Sina asırlar önce önerdi: Diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte ilaç gibi tarif...

İbn-i Sina, tıp alanında asırlar öncesinden birçok farklı sağlık sorununa çözüm önerisinde bulunmuş ünlü bir hekimdir. Asırlar öncesinden yazdığı şifa reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. İbn-i Sina, asırlar öncesinden diş ağrısını kesen bir sarımsaklı kür önerisinde bulunmuştu. Bu kür, hemen her evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. İşte diş ağrısını kesen tarif...