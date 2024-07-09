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İbn-i Sina asırlar önce önerdi: Diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte ilaç gibi tarif...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 16:30 Güncelleme: 09.07.2024 16:44
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İbn-i Sina asırlar önce önerdi: Diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte ilaç gibi tarif...

Diş ağrısı, zaman zaman katlanılamaz seviyelere gelebilen oldukça rahatsız edici bir durumdur fakat diş ağrısı her zaman belli bir hastalıktan kaynaklanmayabilir. Örneğin sert bir şey ısırmak da diş ağrısına sebep olabilir. Bununla ilgili İbn-i Sina'nın önerdiği yöntemi biliyor muydunuz? İşte diş ağrısını pratik bir şekilde kesen İbn-i Sina'nın o önerisi...

İbn-i Sina, tıp alanında asırlar öncesinden birçok farklı sağlık sorununa çözüm önerisinde bulunmuş ünlü bir hekimdir. Asırlar öncesinden yazdığı şifa reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. İbn-i Sina, asırlar öncesinden diş ağrısını kesen bir sarımsaklı kür önerisinde bulunmuştu. Bu kür, hemen her evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. İşte diş ağrısını kesen tarif...

-3 diş sarımsak
-1 yemek kaşığı sirke
-1 tatlı kaşığı bal
-1 tatlı kaşığı

Hazırlanışı:

Sarımsaklar iyice dövülür ve sirkeye eklenir.

Ardından bal ve tuz sirkeye ilave edilir.

Karışım iyice homojen hale gelene kadar karıştırılır.

Hazırlanan kür, diş ağrısı olan bölgeye ortalama bir çay kaşığı kadar uygulanır.

Bu yöntem, sarımsağın antibakteriyel özellikleri ile diş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Ancak şiddetli diş ağrıları için kesin bir çözüm sağlamayabilir, bu durumda mutlaka diş hekimine başvurulması önerilir.

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