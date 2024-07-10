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Lavabodan gelen pis kokuları yok ediyor! Hem doğal hem etkili...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 14:36
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Lavabodan gelen pis kokuları yok ediyor! Hem doğal hem etkili...

Mutfak lavabolarından yayılan kötü kokuları önlemek için birçok çözüm bulunuyor. Ancak içlerinden birisi hem çok etkili hem de ucuz. Limon ve tarçının mucizevi etkilerinden birisi: Mutfak lavabolarındaki kokuyu sonsuza dek yok etmek...

Çeşitli nedenlerle mutfak lavabolarından gelen kötü kokuları engellemek için birçok çözüm var. Ancak bunların hepsi aynı etkiyi veremeyebiliyor.

Koku giderici ürünlerden memnun olduğunu belirtenlerin yanı sıra, bu ürünlerin kötü kokuları daha çok arttırdığını söyleyenler de bulunuyor.

Mutfak lavabolarından gelen kötü kokulardan muzdarip iseniz, endişe etmeyin. Bunun çok basit bir çözümü var: Limon, toz tarçın ve sıcak su.Yapmanız gereken ilk şey lavabonuzu iyice temizlemek.

-Limon diliminin üzerine 1 tatlı kaşığı toz tarçın dökün.

-Sıcak suyu limon ve tarçın üzerinde gezdirin.

-Bu şekilde limon dilimi lavabonuzda sabaha kadar beklesin.

-Sabah uyandığınızda tekrar sıcak su dökün ve limon dilimini atın.

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