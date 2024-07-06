Yaz aylarında kene sokmasına dikkat

"Ateş, kanama gibi semptomlar varsa mutlaka hastaneye başvurulmalı"

Kene sokmasının çok nadir olmakla beraber Türkiye'de de görülebilen Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığına yol açabileceğine değinen Kanter, kene sokmalarının ardından özellikle vücutta ateş, kanama gibi belirgin semptomlar olursa mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini de dile getirdi.

"Kansızlığa yol açabiliyor"

Kenelerin vücutta çok uzun süre kaldığında kansızlığa yol açabileceğine dikkat çeken Kanter, "Fakat genelde bunun için birden çok kenenin sokmuş olması gerekiyor. Bu tarzda hastalar, virüs olmasa bile bize; halsizlik, uyuşukluk gibi hafif semptomlarla ya da ateş, kanama gibi gürültülü semptomlarda da hastanelere başvurabiliyor" ifadelerine yer verdi.