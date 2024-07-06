Tansiyon hastaları denizde uzun süre kalmamalı
Yüksek tansiyon (hipertansiyon), kan damarlarındaki kan basıncının sürekli olarak yüksek olması durumudur. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte serinlemek için denize giren tansiyon hastalarının bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. İşte uzmanından konuya ilişkin uyarılar...
Yüzmenin sağlık açısından bir çok faydası bulunurken, yüksek tansiyon hastaları için zararlı olabiliyor. Dr. Yavuz Örnek, tıbbi kaynaklara göre, yüksek oranda yemek tuzu içeren gıda maddeleri kanın damar içerisinde daha yüksek bir basınçla akmasına ve kalbin daha hızlı çarpmasına sebep olduğunu belirtti.
Örnek, "Yalnız tuz değil, bütün sodyumlu bileşikler az veya çok kan basıncının yani tansiyonun artmasına sebep olur. Tuz, denizde fazla kalınca da bedene geçiyor. Tuzlu sularda uzun süre kalınca sudaki çözünmüş tuz bedene difüzyonla geçiyor. Bu da vücuttaki tuz oranını artırarak tuza bağlı tansiyon hastalarının tansiyonunu yükseltir ve kalp krizine sebep olabilir. Tuzu olmayan bir ırmakta veya gölde belirli bir zaman yüzünce bedendeki tuz suya geçer. Bedenimizdeki ortalama tuz oranı yüzde 0,3-0,4'dür.
Akdeniz suyu bedenden ortalama 10 kat tuzludur. Uzun süre yüzenin bedenine tuz elbette difüzyonla geçer. Çünkü, denize ve tuzlu sulara girmek ve uzun süre kalmak, tuza bağlı tansiyon hastaları için risklidir. Risk, suda kalma süresi uzadıkça daha da artmaktadır. Bazı kişiler tuza bağlı tansiyon hastası olduğunu bilemeyebilir.
Bu kişiler tansiyonlarını ölçtürdükten sonra tuzlu sulara girmelidir. Ayrıca, kısa süreliğine de olsa denize giren tuza bağlı tansiyon hastalarının sudan çıkar çıkmaz tatlı suyla durulanması gerekmektedir. Bu kişilerin yanında mutlaka tansiyon hapı bulundurması da sağlıkları açısından çok önemlidir. Tansiyon hastası olmayan yaşlıların da suda kısa süre kalması ve yanında mutlaka tansiyon ilacı bulundurması hayati önem taşımaktadır" dedi.
Örnek, "Tansiyon hastalarının sadece denizde değil, tuz oranı yüksek sıcak kaplıca sularında da fazla kalmamalıdır ve akabinde musluk suyu ile yıkanmalıdır. Kaplıca suları daha çok tuzludur. Sıcak hava ve nemin olumsuz etkisi denizdeki tuzlu suyla birleşince tansiyon hastaları için daha çok riskli bir durum oluşturur. Tuza bağlı tansiyon hastaları için tuzlu suya girmeden önce suya sıkılmış bir veya en az yarım limonun suyunu içmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Ayrıca, bu tansiyon hastalarının tuzlu sulara girmeden önce doktoruna danışmasının oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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