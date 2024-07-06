Tansiyon hastaları denizde uzun süre kalmamalı

Örnek, "Yalnız tuz değil, bütün sodyumlu bileşikler az veya çok kan basıncının yani tansiyonun artmasına sebep olur. Tuz, denizde fazla kalınca da bedene geçiyor. Tuzlu sularda uzun süre kalınca sudaki çözünmüş tuz bedene difüzyonla geçiyor. Bu da vücuttaki tuz oranını artırarak tuza bağlı tansiyon hastalarının tansiyonunu yükseltir ve kalp krizine sebep olabilir. Tuzu olmayan bir ırmakta veya gölde belirli bir zaman yüzünce bedendeki tuz suya geçer. Bedenimizdeki ortalama tuz oranı yüzde 0,3-0,4'dür.

Akdeniz suyu bedenden ortalama 10 kat tuzludur. Uzun süre yüzenin bedenine tuz elbette difüzyonla geçer. Çünkü, denize ve tuzlu sulara girmek ve uzun süre kalmak, tuza bağlı tansiyon hastaları için risklidir. Risk, suda kalma süresi uzadıkça daha da artmaktadır. Bazı kişiler tuza bağlı tansiyon hastası olduğunu bilemeyebilir.