Sıcak havalarda artıyor! Akneyi önlemek için 10 öneri...

Günde en az iki kez cildinizi temizleyin. Sabahları ve akşamları uygun bir temizleyici ile yüzünüzü yıkamak, ciltte biriken yağ, kir ve teri uzaklaştırarak sivilce oluşumunu azaltır.

Hafif, yağsız ve su bazlı nemlendiriciler kullanın. Bu tür nemlendiriciler cildi nemlendirirken gözenekleri tıkamaz ve sivilce oluşumunu önler.

Güneşe çıkmadan önce mutlaka su bazlı ve yağsız bir güneş kremi kullanın. SPF içeriği yüksek olan bir güneş kremi cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken sivilce oluşumunu da önler.

Sıcak havalarda terleme artabilir ve cilt daha fazla yağ üretebilir. Bu nedenle cildin nem dengesini korumak için bol su içmeye özen gösterin.

Makyaj Ürünleri: Mümkünse su bazlı ve hafif formüle sahip makyaj ürünleri tercih edin. Cildinizi makyajdan sonra mutlaka temizleyin ve gözenekleri tıkayabilecek ürünlerden kaçının.