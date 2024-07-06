Sıcak havalarda artıyor! Akneyi önlemek için 10 öneri...
Akne, genellikle kıl köklerinin yağ ve ölü deri hücreleriyle tıkanması sonucunda ortaya çıkan bir cilt rahatsızlığıdır. Bu durum genellikle beyaz nokta, siyah nokta veya sivilce olarak adlandırılan lezyonlara yol açar. Akne, gençler arasında özellikle ergenlik döneminde yaygın olarak görülür, ancak her yaşta insanı etkileyebilir. İşte sivilce çıkmasını engellemek için yapmanız gerekenler...
Sıcak havalarda sivilce sorununun artması oldukça yaygındır. Yaz mevsiminde sivilcelerin tekrarlamaması için aşağıdaki önerilere dikkat etmek önemlidir.
Günde en az iki kez cildinizi temizleyin. Sabahları ve akşamları uygun bir temizleyici ile yüzünüzü yıkamak, ciltte biriken yağ, kir ve teri uzaklaştırarak sivilce oluşumunu azaltır.
Hafif, yağsız ve su bazlı nemlendiriciler kullanın. Bu tür nemlendiriciler cildi nemlendirirken gözenekleri tıkamaz ve sivilce oluşumunu önler.
Güneşe çıkmadan önce mutlaka su bazlı ve yağsız bir güneş kremi kullanın. SPF içeriği yüksek olan bir güneş kremi cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken sivilce oluşumunu da önler.
Sıcak havalarda terleme artabilir ve cilt daha fazla yağ üretebilir. Bu nedenle cildin nem dengesini korumak için bol su içmeye özen gösterin.
Makyaj Ürünleri: Mümkünse su bazlı ve hafif formüle sahip makyaj ürünleri tercih edin. Cildinizi makyajdan sonra mutlaka temizleyin ve gözenekleri tıkayabilecek ürünlerden kaçının.
Yüzünüzü kurulamak için kullandığınız havluların temiz ve kuru olduğundan emin olun. Kirli havlular ciltte bakteri birikimine neden olabilir.
Temizleyici özellikli ve cildi tahriş etmeyen yüz temizleme mendilleri kullanarak gün içinde cildinizi arındırabilirsiniz.
Cildinizi haftada bir veya iki kez nazikçe peeling yaparak ölü deri hücrelerinden arındırın. Ancak aşırı peeling cildi tahriş edebilir ve sivilce oluşumunu artırabilir.
Saçınızın yüzünüze temas etmesini engelleyin ve saçınızın temiz olduğundan emin olun. Saç ürünleri ve yağları cildi tıkayabilir ve sivilce oluşumuna katkıda bulunabilir.
Stres sivilce oluşumunu tetikleyebilir. Yaz mevsiminde dinlenmeye ve stresten uzak durmaya çalışın. Düzenli egzersiz ve meditasyon gibi stres yönetimi teknikleri uygulayarak cildinizi koruyabilirsiniz.
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