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Güve sorununa kökten çözüm! Bakliyatların içine 1-2 tane koyarsanız...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 13:07
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Güve sorununa kökten çözüm! Bakliyatların içine 1-2 tane koyarsanız...

Güve kelebekleri, evlerde sıkça karşılaşılan böceklerden biridir ve genellikle doğal lifler içeren kumaşlara, özellikle yün, pamuk, ipek ve kürk gibi materyallere çekilirler. Ayrıca gıdalar, özellikle tahıllar, un ve kuru gıdalar, güve larvaları için ideal besin kaynağıdır. Peki güve nasıl yok edilir? İşte yöntemi...

Güve oluşumunu engellemek için etkili bir doğal formül karanfildir. Karanfil, doğal bir böcek kovucu olarak bilinir ve özellikle güvelerin uzak tutulmasında etkilidir. Bu gıdanın bulunduğu ortamlarda güvelerin üreme ve barınma olasılığı azalır.

Karanfil, dolaplara veya çekmecelere yerleştirildiğinde, kıyafetlerin ve kumaşların güve istilasına karşı korunmasına yardımcı olur. Ayrıca karanfilin aroması evde hoş bir koku yayar ve rahatsız edici kimyasal kokuların yerini alır.

Karanfilin güvelere karşı etkinliğini artırmak için, karanfilleri küçük keseler içine koyarak elbise dolaplarına veya mutfak dolaplarına yerleştirebilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise şu şekilde:

Bakliyatları bulunduğu kaptan alıp başka kaba aktarın. Bakliyat kaplarını güzelce yıkayın. Özellikle tahıl ve bakliyatlarınız bir poşetin içindeyse, cam kavanozlara aktarın.

Bakliyatlarınızın olduğu kavanozun içerisine, defne yaprağı koyun. Güveler bu kokudan hoşlanmadığı için oluşumunu engellemiş olacaksınız.

Defne yaprağını çay ve kahve kavanozlarına asla koymayın. Yoksa çay ve kahvenin tadı değişebilir. Bunun yerine küp şeker koyabilirsiniz. Küp şeker nem oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Fakat kavanozdaki şekeri 2 haftada bir değiştirmeyi ihmal etmeyin!

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