Güve sorununa kökten çözüm! Bakliyatların içine 1-2 tane koyarsanız...

Bakliyatlarınızın olduğu kavanozun içerisine, defne yaprağı koyun. Güveler bu kokudan hoşlanmadığı için oluşumunu engellemiş olacaksınız.

Defne yaprağını çay ve kahve kavanozlarına asla koymayın. Yoksa çay ve kahvenin tadı değişebilir. Bunun yerine küp şeker koyabilirsiniz. Küp şeker nem oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Fakat kavanozdaki şekeri 2 haftada bir değiştirmeyi ihmal etmeyin!