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Stresli yaşam bipolar bozukluğu tetikleyebilir

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 10:45
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Stresli yaşam bipolar bozukluğu tetikleyebilir

Bipolar bozukluğun bireylerin yaşamında belirli dönemlerde depresyon ve diğer zamanlarda ise enerjinin, uykusuzluğun ve hareketliliğin arttığı manik dönemlerle seyreden yaygın bir ruhsal hastalığı olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Uzm. Klnk. Psk. Buse Gökçe, bilgilendirmede bulundu.

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