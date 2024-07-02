02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Uzmanı uyardı: 65 yaşından sonra her beş yılda iki kat artıyor!

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 09:59
ABONE OL
Uzmanı uyardı: 65 yaşından sonra her beş yılda iki kat artıyor!

Yaşam süresindeki artışla birlikte, yaşlanma 21. yüzyılın en önemli demografik olgularından biri haline geldi. Gelişmiş ülkelerde, ortalama yaşam süresinin 70-80 yıl aralığına yükselmesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "insanlığın zaferi" olarak tanımlansa da beraberinde pek çok sorunu da beraberinde getirebiliyor. Bunların başında ise hiç kuşkusuz en yaygını Alzheimer olan demans türleri geliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör