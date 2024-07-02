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Bu semptomlara dikkat! Acil servislerdeki vaka sayısında artış

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 11:44
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Bu semptomlara dikkat! Acil servislerdeki vaka sayısında artış

Turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, dönüş yoluna geçerken hastaneler ve acil servislere akın etti. Uzmanlar, sıcak çarpmasına bağlı olarak gençlerde baş ağrısı, halsizlik gibi çok belirgin olmayan semptomlar gördüklerini ifade ederken yaşlılarda ise bilinç bulanıklığı, bayılmalar ve komaların da görülebileceğini vurguladı.

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