1 bardak suya 1 kaşık keten tohumu ekleyin! Bakın neye iyi geliyor...

1 BARDAK SUYA 1 KAŞIK EKLEYİN

Bir bardak suya bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu koyarak sabahları bunu tüketmek sindirim sistemini harekete geçirebilir. Keten tohumunun yulaf lapası, smoothie veya yoğurt gibi besinlerle kullanımı besin değerini artırmakta etkili olabilir. Salatalara eklenen bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu, lif ve omega-3 alımını da artırır.

Ancak, herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, keten tohumu tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.