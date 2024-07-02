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1 bardak suya 1 kaşık keten tohumu ekleyin! Bakın neye iyi geliyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 12:43 Güncelleme: 02.07.2024 12:43
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1 bardak suya 1 kaşık keten tohumu ekleyin! Bakın neye iyi geliyor...

Keten tohumu, sağlık açısından oldukça değerli bir besindir. Özellikle diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Yüksek lif içeriğiyle sindirim sağlığını destekleyen bu besin özellikle toz halinde tüketildiğinde daha etkili oluyor. İşte keten tohumunun bilinmeyen faydaları...

Keten tohumu, LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye ve HDL kolesterolü yükseltmeye yardımcı olabilir. Bu özellikleriyle kalp sağlığını destekler ve kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltabilir.

Lif bakımından zengin olması sebebiyle sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar. Uzun süre tokluk hissi verir ve bu da kilo verme sürecine destek olabilir. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Nasıl Tüketilmeli?

Öğütülmüş keten tohumunu sabah ve akşam olmak üzere aç karnına bir tatlı kaşığı miktarında tüketebilirsiniz.

Keten tohumu tozunu smoothie'lere, yoğurtlara veya çeşitli içeceklerin içine ekleyerek tüketebilirsiniz.

Hamur işlerine (kurabiye, kek, ekmek) pişirmeden önce keten tohumu ekleyerek besleyici bir katkı sağlayabilirsiniz.

Et veya sebze köftelerine keten tohumu ekleyerek hem besin değerini artırabilir hem de sağlıklı yağ asitleri alabilirsiniz.

1 BARDAK SUYA 1 KAŞIK EKLEYİN

Bir bardak suya bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu koyarak sabahları bunu tüketmek sindirim sistemini harekete geçirebilir. Keten tohumunun yulaf lapası, smoothie veya yoğurt gibi besinlerle kullanımı besin değerini artırmakta etkili olabilir. Salatalara eklenen bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu, lif ve omega-3 alımını da artırır.

Ancak, herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, keten tohumu tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

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