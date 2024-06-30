30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Serinlemek isterken yoğun bakımlık olabilirsiniz

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 13:02
ABONE OL
Serinlemek isterken yoğun bakımlık olabilirsiniz

Son yıllarda dünya genelinde artan sıcaklıklar, klima kullanımının yaygınlaşmasına neden oluyor. Evlerden iş yerlerine, toplu taşıma araçlarından alışveriş merkezlerine kadar pek çok alanda klima sistemleri önemli bir konfor sağlıyor. Ancak uzmanlar klima konusunda önemle uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör