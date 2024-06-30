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Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:55
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Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat

Yaz aylarında hava sıcaklığı ve nem miktarının artmasıyla birlikte mantar hastalıklarında artış görüldüğünü belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, mikroskobik canlılar olan mantarların bazı türlerinin, uygun ortam şartlarını bulduklarında insan derisinde, nadiren de iç organlarda hastalığa sebep olabileceğini söyledi.

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