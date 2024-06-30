Havuzlardaki tehlikeye dikkat: Mikropların yayılması için uygun bir ortam

Yüzme havuzlarındaki tehlikeye dikkat çeken Medicana International Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, "Havuz suyu, birçok insanın aynı ortamı paylaşması nedeniyle mikropların yayılması için uygun bir ortam olabilir. Özellikle havuz suyunun düzenli olarak dezenfekte edilmemesi durumunda bakteri ve virüslerin çoğalma riski artabilir.

Bu durum, ishal, deri enfeksiyonları ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Havuzlarda yeterli hijyen sağlanmadığı takdirde mantar enfeksiyonları da görülebilir. Özellikle nemli ve sıcak ortamlarda mantarlar hızla yayılabilir. Ayak mantarı gibi mantar enfeksiyonları, havuz kenarları veya duş alanlarında temas sonucu bulaşabilir" ifadelerini kullandı.