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Böyle uyumak cildi gençleştiriyor! En iyi uyku pozisyonu...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 10:36 Güncelleme: 30.06.2024 10:50
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Böyle uyumak cildi gençleştiriyor! En iyi uyku pozisyonu...

Cilt, vücudumuzun en büyük organıdır ve sağlığı için düzenli bakım gerektirir. Ancak, güzellik ve sağlık rutinlerimizde genellikle göz ardı edilen bir faktör var. Uyku sırasında aldığımız pozisyonlar, zamanla cilt üzerinde belirgin etkilere yol açabiliyor. Peki en iyi uyku pozisyonu hangisi...

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