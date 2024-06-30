Zayıflatıcı kür tarifi: Kahvenin içine 2 damla sıkın, yağlarınızdan kurtulun

Bu yağ yakıcı kahve kürünü sabahları aç karnına veya öğle yemeğinden önce bir saat önce içerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Ancak, kafein hassasiyetiniz varsa veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa öncesinde doktorunuza danışmanız önemlidir.