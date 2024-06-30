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Zayıflatıcı kür tarifi: Kahvenin içine 2 damla sıkın, yağlarınızdan kurtulun

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 11:16 Güncelleme: 30.06.2024 11:31
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Zayıflatıcı kür tarifi: Kahvenin içine 2 damla sıkın, yağlarınızdan kurtulun

Sağlıklı bir yaşam için metabolizmanın hızlı çalışması önemlidir ve bu konuda antioksidanlar büyük rol oynar. Özellikle yağ yakıcı özellikleriyle dikkat çeken kahve, doğru besinlerle tüketildiğinde metabolizma üzerinde daha etkili olabilir. İşte size yağ yakıcı kahve kürü tarifi...

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, limon suyunun Türk kahvesi ile birleştiğinde metabolizmayı hızlandırdığını ve kilo vermeyi kolaylaştırdığını ortaya koyuyor. İşte limonlu Türk kahvesi mucizesi...

Malzemeler:

1 fincan filtre kahve

Yarım çay kaşığı toz tarçın

Yarım çay kaşığı toz zencefil

Bir tutam karabiber

Birkaç damla taze limon suyu (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Bir fincan filtre kahveyi demleyin ve hazırlayın.

Demlenmiş kahvenin içine yarım çay kaşığı toz tarçın, yarım çay kaşığı toz zencefil ve bir tutam karabiber ekleyin.

Karışımı iyice karıştırın, bu baharatlar metabolizmayı hızlandırıcı özelliklere sahiptir.

İsteğe bağlı olarak birkaç damla taze limon suyu ekleyerek, antioksidan etkisini artırabilirsiniz.

Kahvenizi sıcak olarak için ve keyfini çıkarın.

Limon, sindirim sistemini destekleyen ve sindirimi kolaylaştıran sitrik asit içerir. Limonlu Türk kahvesi, mide asidini dengelemeye yardımcı olur ve sindirim sürecini iyileştirir.

Bu yağ yakıcı kahve kürünü sabahları aç karnına veya öğle yemeğinden önce bir saat önce içerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Ancak, kafein hassasiyetiniz varsa veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa öncesinde doktorunuza danışmanız önemlidir.

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