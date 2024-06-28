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Örümceklerin kökünü kazıyor! 1-2 damla damlatın tamamen kurtulun...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 17:05
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Örümceklerin kökünü kazıyor! 1-2 damla damlatın tamamen kurtulun...

Evimizin temizliğine dikkat etsek de örümcekler kaçınılmaz oluyor. Bazen ansızın karşımıza çıkan örümcekler, birçok ev hanımı için can sıkıcı olabiliyor. Ancak, bu sorunu ortadan kaldırmanın basit ve etkili bir yolu var. İşte kimyasal kullanmadan örümceklerden kurtulmanın yöntemi...

Havaların ısınmasıyla birlikte evlerdeki böcek sorunu da artıyor. Özellikle ansızın ortaya çıkan örümcekler, koltukların, masaların ve gözden uzak köşelerde hızla ağlarını örerek evlerde kendilerine yer buluyorlar. İşte örümceklerden kurtulmanın yolları...

Örümceklerden kurtulmak için bunca zaman uyguladığınız tüm yöntemlere veda edeceksiniz. Bir sprey şişesine ekleyeceğiniz 15 damla nane yağı örümceklerin kökünü kurutacak.

Örümceklerin hoşlanmadığı kokular arasında yer alan nane kokusu örümcekleri evlerden uzaklaştırmak için en etkili yöntemdir.

Bu yöntemde tek yapmanız gereken su dolu olan sprey şişesine 15 damla nane yağı eklemek ve iyice çalkalayarak karıştırmak.

İyice karıştırdıktan emin olduktan sonra örümceklerin sıklıkla oluştuğu bölgelere bolca sıkın anında kaybolacaklar.

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