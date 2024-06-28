Sağlık Bakanlığı’ndan vatandaşlara cilt kanseri uyarısı! İşte alınması gereken tedbirler...

EN TEHLİKELİ TÜR...

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, cilt kanserleri, "bazal hücreli karsinom (BHK)", "skuamöz hücreli karsinom (SHK)" ve "melanom" olmak üzere başlıca üç türde görülüyor.

Cilt kanserlerinin en yaygın türlerinden BHK ve SHK, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde oluşuyor. Melanom ise cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.