Egzamayı tetikliyor! Sakın bu hataları yapmayın...
Egzama, cildin dış katmanının zayıfladığı ve hassaslaştığı kronik bir cilt hastalığı olarak biliniyor. Ciltteki kızarıklık ve kuruluk, kaşıntı artışıyla birlikte zaman zaman kabarıklıklar veya sıvı dolu kabarcıklar oluşabilir. Peki egzama nasıl geçer? İşte tedavi yöntemleri...
Egzama, ciltteki dış katmanın zayıfladığı ve hassaslaştığı bir cilt hastalığıdır. Egzama olan kişilerin belirtileri kontrol altında tutmak için dikkat etmeleri gereken bazı davranışlar vardır. İşte egzamanın alevlenmesine yol açabilecek asla yapılmaması gereken davranışlar...
Kaşımak: Egzama genellikle kaşıntıya neden olur ancak kaşımak, cildin daha fazla tahriş olmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına yol açabilir. Kaşıma yerine hafifçe bastırmak veya soğuk kompres uygulamak daha uygun bir yaklaşım olabilir.
Aşırı Sıcak veya Soğuk Suyla Temas: Egzama olan bireylerin cildi aşırı sıcak veya soğuk suya maruz kalmaktan kaçınması önemlidir. Bu durum cildin kurumasına ve hassasiyetin artmasına yol açabilir. Ilık su kullanmak ve banyo süresini kısaltmak egzama semptomlarını hafifletebilir.
Kuvvetli Sabun ve Temizleyiciler Kullanmak: Egzama olan kişilerin cilt temizliği için kuvvetli sabunlar veya temizleyiciler kullanmaktan kaçınmaları gerekir. Parfüm içeren veya aşırı kimyasal içeren ürünler cildi kurutabilir ve egzama semptomlarını kötüleştirebilir.
Stres ve Anksiyeteye Maruz Kalmak: Stres ve anksiyete, egzama semptomlarını artırabilir. Egzama olan kişilerin stresten uzak durmaya çalışmaları, gevşeme tekniklerini kullanmaları ve gerektiğinde profesyonel yardım alarak stres yönetimini öğrenmeleri önemlidir.
Alerjenlere Maruz Kalmak: Egzama, alerjik reaksiyonlara bağlı olarak da ortaya çıkabilir veya alevlenebilir. Egzama olan kişilerin alerjenleri tanıyıp bu maddelerden uzak durmaları, semptomların kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.
Kıyafetlerde Sentetik Malzemeler Kullanmak: Egzama olan kişilerin cildi hassas olduğu için pamuk gibi doğal ve yumuşak malzemelerden yapılmış kıyafetler tercih etmeleri önemlidir. Sentetik malzemeler cildi tahriş edebilir ve egzama semptomlarını artırabilir.
Egzama olan bireylerin, semptomlarını yönetmek ve alevlenmeleri önlemek için bu davranışlardan kaçınmaları önemlidir. Uygun tedavi ve cilt bakımı yöntemleriyle birlikte, bu önlemler egzama semptomlarının kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.
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