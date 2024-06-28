Egzamayı tetikliyor! Sakın bu hataları yapmayın...

Kaşımak: Egzama genellikle kaşıntıya neden olur ancak kaşımak, cildin daha fazla tahriş olmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına yol açabilir. Kaşıma yerine hafifçe bastırmak veya soğuk kompres uygulamak daha uygun bir yaklaşım olabilir.

Aşırı Sıcak veya Soğuk Suyla Temas: Egzama olan bireylerin cildi aşırı sıcak veya soğuk suya maruz kalmaktan kaçınması önemlidir. Bu durum cildin kurumasına ve hassasiyetin artmasına yol açabilir. Ilık su kullanmak ve banyo süresini kısaltmak egzama semptomlarını hafifletebilir.

Kuvvetli Sabun ve Temizleyiciler Kullanmak: Egzama olan kişilerin cilt temizliği için kuvvetli sabunlar veya temizleyiciler kullanmaktan kaçınmaları gerekir. Parfüm içeren veya aşırı kimyasal içeren ürünler cildi kurutabilir ve egzama semptomlarını kötüleştirebilir.