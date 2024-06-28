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Aralıklı beslenme kan şekerini dengeliyor

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 12:21
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Aralıklı beslenme kan şekerini dengeliyor

Son yapılan araştırmalar, aralıklı beslenmenin tip 2 diyabet hastaları için etkili bir başlangıç müdahalesi olabileceğini gösterdi. Araştırma, 400 tip 2 diyabet hastasının katıldığı bir çalışma ile yapıldı ve aralıklı beslenme planının kan şekeri seviyelerinde ilaç tedavisine göre daha fazla denge sağladığı ortaya konuldu.

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