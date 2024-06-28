Kilo vermenin önündeki engel insülin direncinin 5 belirtisi

Yazıcıoğlu, "Sonuç olarak pankreas, glikozun hücrelere girmesine yardımcı olmak için daha fazla insülin üretir. Şekeri kontrol altına alabilmek için gereğinden fazla salgılanan insülin, vücuda yağ depolama emri verdiğinden kilo alımına, vücutta yağ birikimine neden olur. Pankreas, hücrelerin insüline karşı zayıf tepkisinin üstesinden gelmeye yetecek kadar insülin üretebildiği sürece kan şekeri düzeyi sağlıklı bir aralıkta kalacaktır. Hücreler insüline karşı çok dirençli hale gelirse, bu kan şekeri düzeylerinin yükselmesine (hiperglisemi) yol açar. Bu da zamanla prediyabet ve Tip 2 diyabete yol açar" şeklinde konuştu.

Dr. Yazıcıoğlu, Tip 2 diyabetin yanı sıra insülin direncinin obezite, kalp-damar hastalığı, alkolden bağımsız karaciğer yağlanması, metabolik sendrom, polikistik over sendromu (PCOS) hastalıkları ile de ilişkisi olduğunu kaydetti.



İnsülin direnci bazı kanserleri bile tetikleyebilir

Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Yağ depolaması genellikle karın bölgesinde olur. Aynı zamanda karaciğer ve damarlar da yağlandığı için insülin direnci ciddi hastalıklara yol açabilir. Şeker hastalığının yüzde 90'ınını oluşturan Tip 2 diyabetin başlangıcında insülin direnci mutlaka görülür. Zaman içinde insülin direnci arttıkça daha fazla insülin salgılamak zorunda kalan pankreas yorulur ve yetersiz kalır. Pankreasın şekeri kontrol altına alamaması sonucunda da şeker hastalığı ortaya çıkar. İnsülin direnci damar sertliği sürecini de hızlandırır; kalp krizi riski artar, hatta bazı kanserleri bile tetikleyebilir."