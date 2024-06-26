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Uzmanı uyardı: "El ayak ağız hastalığı havuz suyundan bulaşabilir"

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 17:08
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Uzmanı uyardı: El ayak ağız hastalığı havuz suyundan bulaşabilir

Uzmanlar, yaz aylarında girdiğimiz havuz suyunun bazı bulaşıcı hastalıklara yol açabileceğini vurguluyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi ise konuya ilişkin bilgi verdi. Peki el ayak ağız hastalığı nedir? İşte belirtileri ve tedavi yöntemleri...

Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olan el, ayak ve ağız hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.



"Ateş ve halsizlik belirtiler arasındadır"

El, ayak ve ağız hastalığının genellikle ateş, iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısı ile başladığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çebi, "Karın ağrısı ve öksürük de olabilir. Ateşin başlamasından 1-2 gün sonra ağızda ağrılı, içi su dolu döküntüler meydana gelir. Döküntüler genellikle ağzın arka kısmında küçük kırmızı lekeler olarak başlar, daha sonra içi su dolu kabarcıklar haline gelir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlar" şeklinde konuştu.



"Deride döküntüler görülebilir"

Bazen döküntülerin dizlerde, dirseklerde, kalçada veya genital bölgede de oluşabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Çebi, "Popoda oluşan döküntüler pişik, ellerdeki döküntüler alerji ile karıştırılabilir. El ve ayaklardaki döküntüler genellikle 5-7 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Özellikle küçük çocuklar ağızlarındaki ağrılı yaralar nedeni ile su içmekte zorlanabilir.

Her ne kadar adı el, ayak ve ağız hastalığı da olsa her zaman tüm bu alanlarda döküntü görülmeyebilir. Sadece ağız yaraları veya sadece deride döküntüler şeklinde gelişebilir" ifadelerini kullandı.

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