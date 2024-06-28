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Araştırmayla kanıtlandı! Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 12:26 Güncelleme: 28.06.2024 12:26
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Araştırmayla kanıtlandı! Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir

Son yapılan araştırmalar, uzun süreli yalnızlığın yaşlı bireylerde felç riskini artırabileceğini gösteriyor. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, sosyal izolasyonun ve yalnızlığın yaşlılarda sağlık üzerindeki olumsuz etkileri araştırıldı ve çarpıcı bulgular elde edildi.

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