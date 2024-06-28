Güneş lekelerinden korunma yolları!

30'LU YAŞLARDAN SONRA GÖRÜLMEYE BAŞLAR

Güneş lekesinin nedenlerinden bahseden Uzm. Dr. Alakbarov, "Güneş lekeleri, çocukluktan itibaren güneşe uzun süreli maruz kalma sonrası derinin melanosit dediğimiz renk hücrelerinden kaynaklanarak oluşuyor. Genellikle 30'lu yaşlardan sonra görülmeye başlar. Yaş arttıkça kişide güneş lekelerinin sayısı artabiliyor. Ama bu lekelere 'yaşlılık lekesi' denilmesi doğru değil, çünkü hayatı boyunca güneşten iyi korunmuş kişilerde hiç güneş lekesi de görülmeyebilir. Koyu deri tipi olanlara kıyasla açık derili kişilerde daha erken yaşta ve çok sayıda ortaya çıkma riski vardır" ifadelerini kullandı.

DERMATOSKOP DENİLEN CİHAZLA TANI KONULUR

Tanı sürecini anlatan Uzm. Dr. Alakbarov, "Güneş lekelerine inspeksiyon ve klinik muayene ile tanı konulabilir ama derinin diğer renk artışı ile giden, bazıları kötü huylu olabilecek hastalıklarından ayırt edebilmek için dermatoskop denilen cihazla bakılması daha uygun olur" dedi.

GÜNEŞ LEKESİ OLANLARDA DERİ KANSERİ RİSKİ DAHA FAZLA

Güneş lekelerinin, iyi huylu (non-kanseröz) lezyonlar olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Alakbarov, "Ama çok sayıda güneş lekesi ve çilleri bulunan kişiler deri kanserleri açısından normal popülasyona göre daha riskli olarak kabul edilir. Ayrıca güneş lekeleri, derinin 'melanom' denilen kanser türüyle bazen benzerlik gösterebileceği için kuşkulu lezyonlarda ayırıcı tanı için mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir. Güneş lekelerinin tedavisine dermatoloji uzmanı tarafından kesin tanı konulduktan sonra başlanması önemlidir" diye konuştu.